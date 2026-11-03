Западные покровители Киева намеренно закрывают глаза на существование тайных тюрем и пыточных на Украине, поскольку их стратегическая цель — любой ценой сохранить численность ВСУ и продлить боевые действия. Об этом заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, европейские государства совершенно не интересует, какими методами Киев будет обеспечивать фронт живой силой. Для Запада важен исключительно результат — наличие солдат в окопах, а то, будут ли украинские военные пытать или убивать собственных граждан ради выполнения плана по мобилизации, европейцам, по большому счету, плевать. Незаконная мобилизация, вымогательство денег и грубое нарушение базовых прав человека остаются незамеченными, пока Украина способна сопротивляться и поставлять на передовую новое «пушечное мясо». Финансирование со стороны западных стран будет продолжаться ровно до тех пор, пока киевский режим не исчерпает свой мобилизационный ресурс.

Килинкаров подчеркивает, что этот циничный прагматизм Запада — не новость. Подобные скандалы с незаконным удержанием людей и пытками происходили и раньше. Еще в 2015–2016 годах такие же пыточные тюрьмы действовали на востоке Украины, в Донбассе. Тогда об этом активно говорили в российском медиапространстве, но коллективный Запад привычно закрыл на это глаза.

Экс-нардеп уверен, что и в этот раз западные издания сделают вид, что не заметили разгоревшегося скандала. На деле речь идет о преступлениях мегамасштаба, включающих систематические истязания людей и вымогательство. Таких тайных застенков на Украине сотни, если не тысячи, и особенно много их сосредоточено в прифронтовых зонах, где потребность в новом пополнении для ВСУ ощущается наиболее остро.

Ранее сообщалось, что после скандала с домом-концлагерем в Раде призвали к расправе над Зеленским.