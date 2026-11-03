Счастливый билет: Дядя узнал о выигрыше миллиона и подарил билет племяннику

Житель Ульяновской области Владимир Кашицин, работающий поваром, выиграл 1 000 000 рублей в 604-м тираже «Жилищной лотереи». Счастливый билет ему передал дядя: проверив результаты в точке продаж и узнав о крупном выигрыше, тот решил подарить победу племяннику. Победитель планирует направить полученные средства на ремонт квартиры и приобретение новой мебели. Об этом сообщает региональное издание « 73online ».

Как рассказал Владимир Кашицин, участие в лотереях является давней семейной традицией. Дядя победителя купил билет 604-го тиража «Жилищной лотереи», но не смог посмотреть трансляцию розыгрыша и отправился проверять результат в фирменный магазин «Столото». Получив подтверждение от продавца о выигрыше крупной суммы, он принял решение подарить билет племяннику.

Свободное время повар предпочитает проводить в кругу семьи, увлекается видеоиграми и занимается обустройством жилья. Победитель отметил, что выигранный миллион поможет ему завершить начатый ремонт и полностью укомплектовать квартиру необходимой мебелью. Ранее сообщалось об учительнице математики из Хакасии, выигравшей 1,8 миллиона рублей после загаданного на падающую звезду желания.