Счастливый билет: Дядя узнал о выигрыше миллиона и подарил билет племяннику

Житель Ульяновска получил от дяди билет на 1 млн рублей

Общество

Житель Ульяновской области Владимир Кашицин, работающий поваром, выиграл 1 000 000 рублей в 604-м тираже «Жилищной лотереи». Счастливый билет ему передал дядя: проверив результаты в точке продаж и узнав о крупном выигрыше, тот решил подарить победу племяннику. Победитель планирует направить полученные средства на ремонт квартиры и приобретение новой мебели. Об этом сообщает региональное издание «73online».

Как рассказал Владимир Кашицин, участие в лотереях является давней семейной традицией. Дядя победителя купил билет 604-го тиража «Жилищной лотереи», но не смог посмотреть трансляцию розыгрыша и отправился проверять результат в фирменный магазин «Столото». Получив подтверждение от продавца о выигрыше крупной суммы, он принял решение подарить билет племяннику.

Свободное время повар предпочитает проводить в кругу семьи, увлекается видеоиграми и занимается обустройством жилья. Победитель отметил, что выигранный миллион поможет ему завершить начатый ремонт и полностью укомплектовать квартиру необходимой мебелью. Ранее сообщалось об учительнице математики из Хакасии, выигравшей 1,8 миллиона рублей после загаданного на падающую звезду желания.

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