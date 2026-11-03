Финансовая нагрузка: депутаты указали на невыносимый рост коммунальных трат

Депутаты предлагают обновлять коммунальные сети за счет госбюджета

Общество

В Государственной Думе выступили с резкой критикой инициативы Минстроя РФ по введению целевых надбавок к платежкам ЖКХ для замены изношенных сетей и модернизации котельных. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о недопустимости перекладывания финансовых обязательств по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры на граждан. Парламентарии предложили отказаться от новых тарифных сборов и производить полное обновление систем водо- и теплоснабжения исключительно за счет средств федерального бюджета. Об этом пишет портал Life.ru.

Парламентарий подчеркнул, что любые подобные инициативы — вне зависимости от их формулировок — неизбежно обернутся дополнительной финансовой нагрузкой на население, которое и без того направляет существенную часть семейных бюджетов на коммунальные услуги. При этом качество предоставляемых сервисов остается неудовлетворительным: граждане регулярно сталкиваются с масштабными авариями на трассах, перебоями в подаче тепла и низким качеством водопроводной воды.

Отдельное внимание в ЛДПР обратили на неэффективность частных концессионеров. По мнению депутатов, многие структуры получают государственную поддержку, но не выполняют взятых на себя обязательств по ремонту сетей, в связи с чем партийцы призвали вернуть сферу ЖКХ под полный прямой контроль государства. Напомним, Минстрой планирует представить правительству окончательный механизм финансирования коммунального ремонта до декабря 2026 года.

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