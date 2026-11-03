Коррекция рынка: глава НМА Юшин назвал подорожание курицы восстановлением цен
Zvezdanews: в Национальной мясной ассоциации объяснили подорожание курицы
Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе со Zvezdanews проанализировал ситуацию с ценами на мясо курицы. По его оценке, наблюдаемое подорожание носит характер коррекционного восстановления после периода существенного падения цен в конце 2025 года, когда производители были вынуждены реализовывать продукцию ниже себестоимости.
Среди ключевых факторов эксперт выделил неравномерность роста цен: при увеличении оптовой стоимости примерно на 33% розничные цены выросли значительно умереннее — на 10–13%. Дополнительное давление на рынок оказали эпизоотические риски (болезни птиц) и снижение объемов экспорта, который ранее стимулировал расширение производства. Эксперт отметил, что даже увеличение импортных поставок пока не привело к окончательной стабилизации цен. Ранее Минсельхоз РФ связал подорожание мяса птицы на 15,8% с общей инфляцией издержек производства.