Топинамбур против картофеля: диетолог рассказала, почему земляная груша полезна при диабете

В мире здорового питания появился настоящий суперфуд, который способен заменить вредный картофель на столе, особенно для тех, кто следит за уровнем сахара. В интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог и психолог Зоя Богданова объяснила, чем «земляная груша» выигрывает у привычных клубней.

По ее мнению, главное отличие топинамбура — наличие инулина, природного полисахарида, который мягко снижает уровень глюкозы в крови. В то время как гликемический индекс сырого картофеля держится в районе 55–60, а после жарки или варки подскакивает почти до 100, превращаясь практически в чистый сахар, топинамбур остается безопасным. Диабетикам, чтобы поесть обычной картошки, приходится вымачивать ее сутки, меняя воду четыре-пять раз, тогда как топинамбур можно употреблять в качестве поддержки, источника клетчатки, витаминов и минералов.

По словам специалиста, польза этого корня не ограничивается только контролем сахара. Топинамбур работает как природный пробиотик, который не просто улучшает пищеварение, но и активно питает полезные бактерии в кишечнике. Богданова уточнила, что наш тонкий кишечник — это настоящий «детский сад» для микроорганизмов, отвечающих за иммунитет и усвоение минералов. Им жизненно необходима правильная клетчатка, и топинамбур дает им не только волокна, но и инулин, который эффективно устраняет дисбактериоз.

Диетолог добавила, что благотворно корнеплод влияет и на сердечно-сосудистую систему. Содержащиеся в нем калий и магний безопасно регулируют артериальное давление и укрепляют сердечную мышцу. Кроме того, продукт поддерживает иммунитет и нервную систему благодаря витамину С и витаминам группы B. Эксперт рекомендует придерживаться суточной нормы в 100–150 граммов. А вот от популярного сиропа из топинамбура Богданова советует воздержаться. Концентрированные сиропы лишены клетчатки, из-за чего полисахариды быстро впитываются в кровь, провоцируя скачок инсулина. При диабете, инсулинорезистентности или ожирении от таких подсластителей лучше отказаться или предварительно посоветоваться с врачом.

Ранее диетолог Писарева назвала топинамбур осенним суперфудом и пояснила, зачем есть земляную грушу.