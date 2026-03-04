Эмоции взяли верх: инвалид с маленьким ребенком объяснил, зачем 12 лет оскорблял национальности

В Новокузнецке поставили точку в истории, растянувшейся на целых 12 лет, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, местный житель на протяжении более чем десятилетия позволял себе оскорбительные высказывания в адрес представителей разных национальностей. Как следует из материалов районного суда Новокузнецка, в период с 2013 по 2025 год мужчина систематически размещал на своей странице во «ВКонтакте» записи, порочащие армян, евреев, дагестанцев и многие другие народы. Он позволял себе критиковать также органы власти, но основной удар пришелся именно по национальностям.

«Негативная оценка выражена сниженной, презрительной, бранной лексикой», — говорят в документе, с которым ознакомился корреспондент «Сибдепо».

По данным издания, на скамье подсудимых оказался 51-летний мужчина, имеющий инвалидность и воспитывающий малолетнего ребенка. В суде он искренне раскаялся и объяснил свое поведение не какими-то убеждениями, а чрезмерной эмоциональностью. По его словам, умысла разжигать межнациональную рознь у него не было — просто иногда эмоции брали верх над разумом.

По информации издания, суд учел смягчающие обстоятельства: возраст подсудимого, состояние здоровья и наличие на иждивении маленького ребенка. Поэтому вместо максимального штрафа в 10 тыс. руб. ему назначили наказание в виде 5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что суд в Москве запретил украинский трек о Зеленском за экстремизм.