Эндокринолог Янг рассказала о главной причине возникновения «мешков» под глазами

Врач-эндокринолог Екатерина Янг на странице в интернет-мессенджере рассказала о нераспространенных причинах возникновения мешков под глазами, сообщает rosbalt.ru .

Эксперт отметила, что при недостатке белка в организме может возникать воспаление. Оно вызывает отеки, которые превращаются в условные мешки под глазами.

«При низкой концентрации белка в плазме крови жидкость тяжелее покидает межклеточное пространство, что и приводит к отекам», — указала медик в своем Telegram-канале.

При определении суточной нормы белка для организма человека необходимо обращать внимание на ряд факторов, в частности, на физические нагрузки. Так, меньше белка организм требует, если человек активно занимается спортом. Аналогично и умственная деятельность. Студентам или людям, которые связаны с интеллектуальной работой, требуется уменьшенная доза белка. Среднесуточная норма белка составляет 1-1,2 грамма на каждый килограмм веса.

Эксперт считает, что избавиться от мешков под глазами можно при условии, если соблюдать правила здорового питания. Важно получать белок из натуральных продуктов питания.

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