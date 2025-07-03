Болельщики «Ливерпуля» принесли цветы к стадиону «Энфилд» в память о Жоте

Фанаты «Ливерпуля» заполнили пространство вокруг «Энфилда», домашней арены клуба, в знак скорби по Диогу Жоте, игроку команды, трагически погибшему в автокатастрофе 3 июля 2025 года. Вместе с ним погиб его брат Андре. Об этом сообщил «Чемпионат».

Убитые горем болельщики приносят к стадиону цветы и зажигают свечи.

Трагедия произошла в испанской провинции Самора, расположенной на западе страны. На момент смерти нападающему было 28 лет.

В предыдущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота завоевал чемпионский титул в составе «Ливерпуля». Он принял участие в 26 играх АПЛ, отметившись шестью забитыми голами. В Лиге чемпионов Жота сыграл четыре матча в прошлом сезоне, но не смог поразить ворота соперников.

В первом туре следующего сезона АПЛ «Ливерпуль» встретится с «Борнмутом». Матч запланирован на 15 августа. Начало игры — 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Диогу Жота разбился всего через 10 дней после свадьбы. С Руте Кардозо он познакомился еще в школе. Они встречались с 2013 года.