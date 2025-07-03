Лукашенко получил поздравление от Путина по случаю Дня независимости Белоруссии

На сайте Кремля опубликовали поздравительное послание от российского президента Владимира Путина в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко в связи с празднованием Дня независимости Белоруссии.

В телеграмме подчеркивается, что данная дата, символизирующая освобождение Минска от немецко-фашистских оккупантов, обладает непреходящей ценностью как для белорусского, так и для российского народа. Путин отметил, что общая борьба плечом к плечу позволила внести решающий вклад в триумф над нацистской идеологией.

Ранее сообщалось, что Лукашенко в преддверии Дня независимости помиловал 16 заключенных.