Московская пенсионерка нашла змею в своей квартире

В московской квартире пожилой женщины была найдена змея, о чем сообщил телеграм-канал «360». Инцидент произошел в районе Свиблово, где пенсионерка проживает в многоквартирном доме.

Неожиданную гостью она обнаружила, заглянув под диван. Как утверждает владелица квартиры, рептилия вела себя спокойно и «просто находилась на полу».

Информация о виде змеи и способе ее проникновения в жилище не разглашается. Пенсионерка обратилась за помощью к специалистам экстренных служб.

Ранее сообщалось, что подростки в ходе конфликта столкнули бабушку с лестницы в Кузбассе.