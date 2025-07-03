Подмосковный омбудсмен ответила, могут ли участники СВО без суда признать себя банкротом

Жители Подмосковья, которые принимали участие в специальной военной операции, имеют право обратиться с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке, если они не могут погасить долги. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Солнечногорска.

Участник СВО может воспользоваться этой процедурой, если общий размер его денежных обязательств составляет не менее 25 тыс. рублей и не более 1 млн рублей. Для этого должны быть соблюдены несколько условий.

В частности, исполнительный документ имущественного характера, выданный не позднее чем за один год до даты обращения с заявлением о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке, должен был предъявляться для исполнения (требования должны быть не исполнены или исполнены частично). Кроме того, у него на дату подачи заявления не должно быть имущества, на которое может быть обращено взыскание.

«Заявление о признании участника специальной военной операции банкротом во внесудебном порядке подается им по месту жительства или месту пребывания в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», — уточнила Фаевская.

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