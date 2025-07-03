Школьники из Московской области посетили лабораторию Подольского учебного центра МЧС России

Порядка 50 подмосковных школьников посетили испытательную пожарную лабораторию на территории Подольского учебного центра МЧС России в рамках патриотического воспитания и пропаганды безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В рамках мероприятия они приняли участие в мастер-классе по работе с огнетушителями, интерактивных играх. Кроме того, ученики познакомились с пожарно-спасательной техникой и примерили форму спасателей, также увидели образцы советского вооружения и настоящий блиндаж. В конце встречи их ждала гречневая каша, приготовленная на полевой кухне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.