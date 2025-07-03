После удара по штабу ВСУ найдено тело заместителя комбрига

В результате ракетного удара по штабу 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ погиб не только командир, но и его заместитель — тело последнего было найдено только сейчас. Об этом пишет Life.ru.

Удар, нанесенный 1 июля по штабу 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, привел к гибели сразу двух высокопоставленных офицеров. Помимо командира подразделения, полковника Сергея Захаревича, который был признан погибшим сразу после атаки, в списке жертв оказался и его заместитель — майор Дмитрий Романюк.

По данным украинской стороны, тело Романюка было найдено только сегодня. Бригада, в которую входили офицеры, дислоцировалась недалеко от границы Днепропетровской области, где в последние месяцы отмечается повышенная активность российских войск.

110-я бригада принимала участие в боевых действиях с первых месяцев конфликта и считалась одним из ключевых соединений на данном направлении. Потеря сразу двух руководителей может серьёзно повлиять на координацию и боеспособность подразделения.

Ранее Bloomberg узнал о скором наступлении ВС России на Одессу.