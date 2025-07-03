В Луганске убит экс-глава городской администрации Манолис Пилавов

В результате взрыва в центре Луганска погиб бывший руководитель городской администрации Манолис Пилавов — об этом стало известно спустя несколько часов после инцидента.

Мощный взрыв, прогремевший днем 3 июля в Луганске, стал причиной гибели бывшего главы администрации города Манолиса Пилавова. Инцидент произошел на улице Тараса Шевченко — по словам очевидцев, это был удар, напоминающий обстрел.

В результате детонации повреждены здания, в одном из дворов взрывной волной выбило дверь и разметало осколки. По предварительным данным, эпицентр находился рядом с подъездом, где проживал Пилавов. Его смерть подтвердилась спустя несколько часов. Об этом пишет ТАСС.

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