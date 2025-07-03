На Западе рассказали о финансовых проблемах принца Гарри вдали от дворца

Согласно заявлению Марлен Кениг — специалиста по истории британской монархии, принц Гарри все еще испытывает трудности с адаптацией к самостоятельной жизни вне стен Букингемского дворца. Об этом сообщило издание Us Weekly.

Кениг полагает, что Гарри испытывает внутренний конфликт из-за невозможности самостоятельно обеспечивать свою семью. Она выразила сомнение в том, сожалеет ли принц о своем переезде, отметив его решимость в создании новой жизни в Соединенных Штатах, однако указала на отсутствие значительных достижений, особенно в финансовом плане. По мнению Кениг, основная ответственность за обеспечение семьи лежит на Меган.

Кроме того, Кениг утверждает, что Гарри страдает из-за безуспешных попыток найти занятие, которое не было бы связано с его королевским прошлым. Он стремится к независимой карьере, но сталкивается с препятствиями в реализации своих амбиций.

Ранее сообщалось, что принц Гарри трижды ошибся, когда искал адрес своего друга.