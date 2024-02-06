Отеки на лице: причины и способы борьбы

Неправильное питание, неопытные косметологи, развитие определенных болезней, злоупотребление алкоголем — эксперты выделяют разные причины появления отеков на лице и рассказывают, как бороться с проблемой, пишет интернет-издание «Абзац» .

Врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско рекомендует придерживаться правильного питания, чтобы по утрам не приходилось рассматривать отеки под глазами в зеркальном отражении.

«В таком случае нужно сократить соль в меню (в день до 5 граммов, то есть одной чайной ложки). С сахаром похожая история – без переизбытка. Пить основную порцию жидкости следует до 17 часов. Вечером, если хочется пить, не нужно ограничивать себя, но не стоит пить много. Ещё отекают от алкоголя, так как это токсин, имеющий сильную нагрузку на печень и почки», – пояснила эксперт Анастасия Тараско.

Если человек соблюдает рекомендации эксперта, а ситуация не меняется, то причинами появления отеков могут быть:

развитие некоторых заболеваний (болезни сердечно-сосудистой системы, почек);

гормональные изменения (актуально для женщин во второй половине менструального цикла);

лимфатический застой (появляется из-за неправильного ухода или в определенном возрасте);

венозный застой (возникает из-за проблем с позвоночником и шейным отделом).

При подозрениях на различные заболевания диетолог Анастасия Тараско рекомендует обратиться к терапевту. В случае гормональных изменений переживать не стоит. Это физиологический естественный процесс. Достаточно включить в рацион мочегонные средства, например, специальный чай. О том, как бороться с лимфатическим застоем, рассказала косметолог, врач-диетолог Марият Мухина.

«Это начинает происходить после 30–35 лет, затем прогрессирует. То есть причина отеков – банально возрастные изменения. К таким последствиям также приводят ошибки косметологов. Многие укалывают в зону носо-слёзной борозды филлеры – так образуются мешки. Они бывают биодеградируемые (их можно растворить) и те, что убираются только хирургически. Нужно выбирать хорошего косметолога и изучать состав филлера», – «Абзацу» сообщила косметолог, рефлексотерапевт, врач-диетолог Марият Мухина.

Врачи-диетологи Марият Мухина и Анастасия Тараско рекомендуют заниматься спортом, следить за питанием и выполнять косметические процедуры у профессионалов.

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