Диетолог Королева пояснила, почему бокал вина или пива перед сном вредны для организма

Всем известно, что в основе эффективного похудения лежит дефицит калорий. При этом в ходе подсчета потребляемых калорий люди нередко упускают из вида неочевидные источники энергии вроде алкогольных напитков. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, калории из алкоголя ничем не отличаются от калорий из обычной еды. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она отметила, что любой алкогольный напиток вреден для здоровья и никому не рекомендован. При этом если человек выпивает спиртные напитки лишь изредка, то ничего страшного в этом нет.

По мнению медика, спирт по калорийности в граммах равен самому жирному жиру, поэтому данные калории откладываются. При этом алкогольные напитки провоцируют аппетит, и в очередной прием пищи можно съесть кратно больше.

Она добавила, что людям, которые стараются похудеть, следует минимизировать потребление спиртного, а лучше и вовсе от него отказаться. Кроме того, пагубное воздействие спиртного на мышечную массу касается даже людей, занимающихся спортом и в целом старающихся поддерживать сбалансированное питание, поскольку алкоголь нарушает усвоение белка.

Ранее она назвала способы замены вредных сладостей.