Эндометриоз и риски для женщин: как регулярные осмотры у гинеколога помогают предотвратить рак и бесплодие

Эксперт отметила важность регулярного осмотра у гинеколога. В возрасте до 40 лет ультразвуковую диагностику следует проходить раз в год, после 40 лет — два раза. Рекомендация актуальна, если у женщины нет жалоб на плохое самочувствие, например боли или странные выделения. Кроме УЗИ, важно посещать гинеколога. Специалист может назначить осмотр кишечника и мочевого пузыря, потому что очаги эндометриоза могут возникать между несколькими органами малого таза.

«УЗИ нужно проводить в период с 5-го по 8-й день цикла в пролиферативную фазу. В секреторную фазу – вторую половину цикла – может возникнуть много диагностических ошибок. Нам важно оценить эндометрий, структуру миометрия матки», — уточнила врач.

Эксперт пояснила, что выбор лечения зависит от ряда фактора. В первую очередь значение имеет стадия заболевания. На начальной клинические проявления отсутствуют. Преимущественно выбирают консервативные методы лечения. Если болезнь не была замечена своевременно, пациентке могут назначить проколы. Важно также понимать, планирует ли женщина в будущем рожать ребенка.

«В яичниках могут образоваться эндометриозные кисты. Если маленькие не станут препятствием к беременности, то большие способны "поглотить" основную ткань. Запас яйцеклеток тоже снижается», — рассказала эксперт.

По словам медика, в случае отсутствия лечения эндометриоза доброкачественная опухоль может перерасти в злокачественную. Женщина также сталкивается со сложностями при беременности.

