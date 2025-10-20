Врач предупредил об опасности горячих напитков

В холодный сезон многие люди часто пьют горячие напитки, чтобы согреться. Однако такая привычка может быть опасной для слизистых оболочек рта, пищевода и желудка. Об этом эксперт заявил в беседе с «Лентой.ру» .

Заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков пояснил, что напитки горячее 60 градусов вызывают термическое повреждение слизистой. Это приводит не только к кратковременному ожогу, но и к микротравмам, которые со временем могут спровоцировать другие проблемы.

Специалист отметил, что регулярное употребление слишком горячего повышает риск развития эзофагита, а в долгосрочной перспективе — и более серьезных заболеваний. Для безопасности рекомендуется пить напитки температурой 40-55 градусов и всегда давать им немного остыть после заваривания.

Ранее стало известно, почему россиянам не стоит пить чай натощак.