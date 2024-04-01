Энгин Озер: оппозиция Турции воспользуется поражением правящей партии на муниципальных выборах

Турецкий аналитик Энгин Озер подвел итоги местных выборов в органы самоуправления, которые прошли в воскресенье, 31 марта, сообщили РИА Новости .

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что возглавляемая им Партия справедливости и развития (ПСР) потерпела поражение на прошедших выборах. Лидер отметил, что допущенные ошибки будут проанализированы и исправлены. Турецкий эксперт Энгин Озер уверен, что оппозиционные силы вправе настаивать на досрочных выборах в республике.

«Скорее всего, в 2025 году пройдут досрочные президентские выборы между Экреном Имамоглу, который станет председателем оппозиционной Народно-республиканской партии, и Сельджуком Байрактаром, который станет новым председателем ПСР», — считает эксперт.

Эксперт назвал причины, которые повлияли на результат выборов 31 марта. В их числе есть внутригосударственные и внешние. Во-первых, уровень жизни турков ухудшается. Люди получают низкие пенсии. Инфляция выросла до 65%. Во-вторых, большой ущерб ПСР нанесло присутствие многих министров на митингах во время кампании местных выборов.

Внешняя причина — продолжение сотрудничества с Израилем, после образования гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Правительству стоили бы объявить бойкот Израилю и разорвать торговые отношения.

Ранее в Госдуме заявили, что после 31 марта президент Украины Владимир Зеленский станет самозванцем из-за отказа от проведения выборов.