Начиная с 31 марта на Украине будет запущен полноценный процесс узурпации власти. На это в беседе с РИА Новости указал депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Напомним, 31 марта нынешнего года на Украине должны были пройти выборы президента на Украине. Однако власти в Киеве приняли решение от них отказаться, мотивировав это военным положением и мобилизацией в стране. Действующий глава государства Владимир Зеленский заявил, что выборы президента якобы "не ко времени". Официально его полномочия истекают 21 мая.

«Начиная с 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти. Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — сказал Шеремет.

Парламентарий добавил, что страх быть ликвидированным лишил Зеленского разума и он начал торговаться за собственную безопасность, забыв о своей растоптанной Западом стране.

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