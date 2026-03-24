Эпоха рободоставки наступила: четыре города Подмосковья первыми примут умных курьеров Яндекса

С апреля 2026 года в четырех городах Московской области начнут курсировать автоматизированные устройства для доставки товаров. Как выяснил REGIONS, первыми, кто опробует новшество, станут жители Химок, Люберец, Одинцова и Долгопрудного.

По данным издания, Подмосковье войдет в число первых регионов России, где будут задействованы роботы-курьеры «Яндекс Доставки» последнего, четвертого поколения. Речь идет о серийных образцах, которые обладают повышенной проходимостью по сравнению с предыдущими версиями.

По информации издания, в настоящий момент по городам уже перемещаются роботы-картографы, задачей которых является создание максимально детализированных карт местности. Это необходимо для того, чтобы доставщики могли уверенно передвигаться даже при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток. На первом этапе роботы будут обслуживать заказы из «Яндекс Лавки». В дальнейшем к ним подключатся и другие сервисы.

По данным издания, к концу 2027 года компания намерена выпустить 20 тыс. роботов-доставщиков четвертого поколения. Это позволит существенно расширить зону покрытия автономной доставки и сделать услугу доступной для значительно большего числа пользователей.

Ранее сообщалось, что робота-доставщика весом в 70 кг начал начали тестировать в подмосковном Долгопрудном.