«Кожаный, подтолкни!»: робот весом в 70 кг начал ездить по улицам Долгопрудного

Жители Долгопрудного стали свидетелями тестирования необычного участника дорожного движения, сообщает REGIONS . На улице Дирижабельной местные жители заметили передвигающегося автономного робота-курьера. Видео с механическим «почтальоном» быстро разлетелось по социальным сетям, вызвав оживленное обсуждение перспектив городской доставки.

Как рассказали очевидцы, это не первый выход аппарата в свет. Ранее робота видели на проспекте Пацаева, где устройству пришлось столкнуться с типичными зимними трудностями. По заснеженной колее автономному помощнику было сложно передвигаться самостоятельно, поэтому сотруднику службы доставки пришлось сопровождать его сзади, страхуя от пробуксовки.

Устройство представляет собой компактный шестиколесный вездеход весом около 70 кг. В верхней части корпуса расположен контейнер для перевозки заказов, рассчитанный на грузы до 20 кг. Техническая начинка позволяет роботу объезжать препятствия, пешеходов и припаркованные автомобили. Система датчиков и лидар помогают ориентироваться в пространстве и передвигаться по различным типам покрытия, включая заснеженные участки, хотя предпочтение аппарат все же отдает дорогам с более ровной поверхностью. В случае нештатной ситуации — столкновения или попытки повреждения — система автоматически передает сигнал операторам, а максимальная скорость передвижения достигает 8 км/ч.

Появление такого технологичного сервиса на улицах города выглядит особенно символично на фоне недавнего события. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении Долгопрудному официального статуса наукограда Российской Федерации.

