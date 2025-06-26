Эрдоган назвал условие, при котором Трамп приедет в Турцию на переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что американский лидер Дональд Трамп выразил готовность лично посетить переговоры по Украине в Турции, если на мероприятие прибудет президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА Новости.

По информации агентства, турецкий лидер находился с рабочим визитом в Гааге. По возвращении домой он ответил на вопросы журналистов. Так, Эрдоган лично обсудил с президентом США Дональдом Трампом подготовку к российско-украинским переговорам.

«Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я тоже приеду в Стамбул или Анкару», — Эрдоган процитировал Трампа во время общения с журналистами.

Эрдоган заявил, что турецкая сторона проведет переговоры с участниками конфликта в ближайшее время. Он выразил надежду, что встречу лидеров удастся организовать. Президент отметил, что Турция прикладывает усилия для того, чтобы вооруженный конфликт завершился. По его мнению, итогом противостояния должен стать справедливый мир.

«Мы ведем диалог со сторонами, чтобы провести третий раунд переговоров в предстоящий период», — рассказал президент Турции.

Президент заверил, что Турция не изменит своего отношения к пониманию важности окончания вооруженного конфликта. Цель Анкары — организовать встречу на уровне лидеров стран и способствовать долгожданному миру. Лидер добавил, что Турция придерживается дипломатического решения проблем в случае военных действий.

«Переговоры, состоявшиеся в Стамбуле, открыли дверь к миру. Мы осознаем, что на местах происходят события, которые сужают пространство для дипломатии, но если есть хоть маленькая надежда на мир, мы будем ее реализовывать», — отметил турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что Трамп анонсировал переговоры с Путиным.