«Еремей невероятно харизматичный»: альпака со сложным характером покорил сердца россиян

По информации издания, в телеграм-канале опубликовали видео прогулки альпака. Сотрудники рассказали, что вывели животных на прогулку по территории зоопарка. Альпака могли заглянуть в вольеры других подопечных. Подобные прогулки организовывают регулярно. Исследовать территорию также смог Емеля, который родился недавно. Сотрудники хотят, чтобы до открытия зоопарка малыш мог адаптироваться.

По данным издания, подписчики активно комментировали видео прогулки альпака. Многие отметили, что их любимчик — Еремей. Однако его редко выводят на прогулки. В комментариях сотрудники пояснили, что у животного сложный характер. Он оппинывает и оплевывает всех вокруг даже в тот непродолжительный период, пока его выводят из одного вольера в другой. Сотрудники рассказали, что посетителям не стоит рассчитывать на близкую встречу с Еремеем. Комментаторы ответили, что готовы терпеть выходки животного, настолько он им нравится.

«Еремей огонь! Когда прогулки с вредным парнем? Он нас полностью очаровал!». «Поддерживаю, Еремей невероятно харизматичный!» — пишут подписчики телеграм-канала «Челябинский зоопарк».

