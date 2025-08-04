Посетители в ужасе: «трогательные зоопарки» потребовали срочно запретить
Общественница Лебедь призвала закрыть в Ростове жестокие «трогательные зоопарки»
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В Ростове разгорается скандал вокруг «трогательных зоопарков». Зоозащитница Галина Лебедь — член регионального штаба Народного фронта требует запретить эти заведения, называя их пережитком и формой жестокого обращения с животными. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Как отметила общественница, проблема глубже, чем кажется посетителям. Животные в таких зоопарках постоянно испытывают стресс от бесконечных прикосновений. Дети и вовсе могут не понимать, когда остановиться и что зверю больно.
Тревогу вызывает состояние животных. Многие из них содержатся в неподобающих условиях, без должного ухода и питания. При этом владельцы зарабатывают на естественном желании детей пообщаться с живыми существами.
«Для "трогательных зоопарков" маленькие животные зачастую служат расходным материалом. Одного задушили, умер, выбросили, купили нового. Это негуманное отношение, не с любовью и не с должной степенью ответственности», — комментирует эксперт.
Ростовский обычный зоопарк, по словам активистки, предлагает гуманную альтернативу. Там животные содержатся в нормальных условиях, а посетители могут наблюдать за их естественным поведением. К тому же, современные технологии также позволяют изучать фауну через документальные фильмы и виртуальные туры без вреда для живых существ.
Ранее сообщалось, что в Костроме появился на свет редкий вид животного.