ERT: В Греции упал пожарный самолет

На данный момент спасатели не могут добраться до самолета, который упал в труднодосягаемом месте. Известно, что транспортное средство принадлежит Греции. Одному из пилотов 26 лет. Всего на борту находилось два члена экипажа, которые не выходят на связь. Пока об их состоянии ничего неизвестно. Свидетели слышали звук взрыва. Имеется также видео, на котором запечатлен момент аварии. Инцидент произошел в районе Платанистоса. В настоящее время другой вертолет патрулирует над местом происшествия, чтобы предоставить больше информации. Также прибыли полицейские.

Туристы из России, которые стали свидетелями пожаров в Турции и Греции, рассказывают о ситуации в странах. Люди видят из окон отелей огонь. Ликвидация возгораний происходит и днем, и ночью. В Греции пожары не прекращаются уже не первые сутки. Бывший министр обороны страны Панос Камменос призывал власти обратиться за помощью к России, которая оснащена специальные самолетами.