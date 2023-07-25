Российские туристы стали заложниками лесных пожаров в Турции

Многие туристы из России оказались свидетелями лесных пожаров в Турции, сообщает newizv.ru . Люди делятся своими переживаниями на страницах в социальных сетях, выкладывают фото и видео. Издание подвело итоги, как россияне реагируют на стихийное бедствие.

«У нас пока все спокойно, электричество ночью отключили, но работает генератор, интернет наладили, вертолеты не перестают летать», - рассказывает туриста из России

Пожары распространяются по нескольким городам, которые считаются самыми популярными среди туристов. Об эвакуации путешественников пока не сообщили. Многие россияне видят из окон своих отелей возгорания. Сотрудники гостиниц ведут себя максимально спокойно и продолжают выполнять рабочие обязанности, но изменения в режиме дня есть. В одном из отелей отключили горки от электроэнергии, в другом – прекратили анимационные представления. Если свет и выключают во всем отеле, но начинают работать генераторы. Туристы слышат и видят самолеты, которые тушат огонь с воздуха. Активная работа идет и с земли.

Некоторые туристы видели российский самолет-амфибию. Ранее СМИ сообщали, что Россия передала Турции два самолета Бе-200 для ускорения ликвидации последствий.

«Вчера в половине двенадцатого увидели столб дыма. Через 15 минут в отеле выключили электричество и включили генераторы. С балкона был виден огонь над лесом. Под утро услышали вертолеты. Но в целом в отеле все спокойно», - отмечает отдыхающий Константин, который прилетел в Турцию из России

У некоторых туристов все-таки возникли проблемы при выезде из отеля. Из-за перекрытых дорог нет возможности добраться до аэропорта. Российские туристы также оказались в эпицентре лесных пожаров в Греции. В ассоциации российских туроператоров рассказали, что на данный момент ни один гражданин РФ не просил помощи о выезде из Греции.

Если за границей есть опасность лесных пожаров, но на крымском полуострове другая проблема – террористические акты Украины, но туристы не отказываются от посещения курортного Крыма.