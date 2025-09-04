ЕС меняет price cap для нефти РФ: эксперт назвал последствия данного решения

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов уверен, что России не стоит ожидать системного падения экспортной стоимости из-за решения ЕС изменить price cap для нефти РФ, сообщил oilcapital.ru.

«Ключевыми рисками для всей отрасли станет подорожание логистики, увеличение операционных рисков и повышение волатильности скидок. Если осенью зимой мы не увидим новой волны строгих преследований российского „теневого“ танкерного флота, то общий эффект останется ограниченным», — отметил аналитик.

Эксперт пояснил свою позицию. Он отметил, что Россия уже адаптировалась к прежней конфигурации. Кроме того, мировая цена на нефть в настоящее время в большей степени определяется тремя факторами: объемами предложения ОПЕК+, спросом Китая и Индии, а также геополитической обстановкой.

По мнению аналитика, решение ЕС повысит риск для европейских судовладельцев и страховщиков, а в дальнейшем стимулирует уход грузов во внеевропейскую инфраструктуру.

«Также это увеличит фрахтовые и страховые издержки, особенно на длинных маршрутах», — рассказал эксперт.

Согласно анализу экономиста Владимира Чернова, эффективность механизма ценового «потолка» на российскую нефть в ближайшие один — три года будет определяться строгостью контроля за его соблюдением со стороны Европейского союза и Великобритании. По его оценке, возможны два основных сценария развития событий.

Первый — могут наблюдаться волнообразные расширения дисконтов на основные экспортные сорта российской нефти Urals и ESPO. Согласно второму сценарию, эффект от ограничительных мер сводится преимущественно к точечным логистическим сбоям и общему росту трансакционных издержек для всех участников рынка.

«Таким образом, „потолок“ от ЕС не нулевой, но и не ломающий рынок. Он ускорит уход российских потоков в параллельную инфраструктурную экосистему перевозки, страхования и немного увеличит скидки там, где без европейских и британских сервисов не обойтись», — объяснил аналитик.

