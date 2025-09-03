Требования американской администрации к европейским странам отказаться от российской нефти продиктованы исключительно лоббистскими интересами, а не экономической целесообразностью. Как заявил депутат Госдумы Игорь Ананских, подобное давление со стороны США является попыткой вытеснить с рынка более конкурентоспособного поставщика в пользу американских энергетических компаний. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, ключевой причиной такого давления выступает значительная разница в стоимости энергоресурсов. Российская нефть традиционно обходится европейским потребителям дешевле благодаря оптимизированным логистическим маршрутам и более низкой себестоимости добычи. В то время как американские поставки требуют существенных дополнительных расходов на транспортировку и инфраструктурные решения, что в конечном итоге негативно сказывается на экономике европейских стран.

Парламентарий добавил, что практическим следствием принятия требований Вашингтона станет рост энергетических расходов для европейских предприятий и домохозяйств. Это может привести к снижению конкурентоспособности европейской промышленности и увеличению инфляционного давления на экономику стран ЕС, что особенно критично в условиях текущих экономических вызовов.

По его мнению, результатом этой ситуации становится необходимость стратегического выбора для европейских политиков. Им предстоит определить приоритеты: защита экономических интересов собственных граждан или выполнение политических требований американских партнеров. Этот выбор будет иметь долгосрочные последствия для европейской энергетической безопасности и суверенитета в принятии экономических решений.

Ранее сообщалось, что Белый дом захотел полного отказа Европы от приобретения нефти у России.