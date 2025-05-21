ЕС собирается ввести нулевую квоту в отношении газа из РФ

Европейские чиновники и бизнесмены обсуждают возможные механизмы реализации плана Еврокомиссии, в рамках которого импорт трубопроводного газа и СПГ из России будет запрещен к концу 2027 года, сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, в Еврокомиссии не могут ввести прямые санкции против РФ из-за отказа лидеров Венгрии и Словакии их поддерживать. По этой причине специалисты ищут альтернативные способы запретов. Один из вариантов — введение запрета на поставки через установление нулевой квоты. Данное решение могут принять, если большинство членов Евросоюза поддержит его. В таком случае ЕС может сослаться на форс-мажор, чтобы заявить о расторжении контрактов с российскими поставщиками.

По данным издания, официально предложение будет внесено в середине июня. После его оглашения юристы будут более детально разбираться с условиями контракта. Цель — прекратить сотрудничество с Россией, но так, чтобы не выплачивать штрафы за расторжение договора.

Ранее сообщалось, что США и Польша создадут альянс против РФ на энергорынке Европы.