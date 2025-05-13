Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский находится не в том положении, чтобы позволить себе ставить ультиматумы России, сообщил телеграм-канал SHOT.

Картаполов считает, что главе киевского режима необходимо соглашаться на переговоры с Россией по урегулированию вооруженного конфликта. Спикер предположил, что Зеленский не осознает реальность. Глава комитета ГД по обороне проинформировал, что только за прошедшие сутки ВС РФ наступала в зоне спецоперации на 116 направлениях. По его данным, военнослужащим удалось освободить один населенный пункт. Кроме того, на некоторых направлениях были достигнуты стратегические успехи.

«У Зеленского еще манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать», — заявил SHOT глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов заверил, что в случае, если президент Украины откажется от урегулирования конфликта мирным способом, боевые действия будут продолжены. Он напомнил, что главнокомандующий России заявил о готовности к переговорам. Если Украина не согласится, то Россия будет разговаривать на языке, который Киев лучше понимает, — на языке «русского штыка».

Ранее сообщалось, что в Сети посмеялись над Зеленским, надевшим штаны задом наперед.