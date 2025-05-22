Еще не финал истории: Пелагея выиграла суд у экс-супруга

По информации издания, об установленном запрете певица узнала, когда приехала в аэропорт. Они с дочерью собирались уехать отдыхать, но планы на новогодние каникулы пришлось корректировать. 38-летняя певица подала в суд против бывшего супруга Ивана Телегина. Кассационную жалобу артистки рассматривали в Саратове. Певица лично принимала участие в заседании. Суд стал на ее сторону.

По данным издания, ответчик подал апелляционную жалобу. В интервью «СтарХиту» адвокат певицы рассказал, что на данный момент проблема не ликвидирована полностью. Юрист Филипп Рябченко пояснил, что запрет снят временно. Девочка может отправиться путешествовать с мамой, но ее отец продолжает настаивать на запрете.

«Нам в скором времени снова придется встретиться с Телегиным в апелляции, где он отстаивает из всех своих родительских прав и обязанностей только одно — ставить запрет на выезд дочери», — рассказал «СтарХиту» адвокат Филипп Рябченко.

По словам адвоката, на протяжении последнего года бывший муж не принимает участие в воспитании ребенка. Кроме того, он не выплачивает алименты. Запрет на выезд — его единственное требование. Общение с девочкой не происходит даже в телефонном режиме.

По информации издания, певица четко разграничила личные отношения с бывшим супругом и его отцовскими обязанностями. Пелагея не запрещает экс-хоккеисту видеться с дочерью. По данным СМИ, в последний раз он встречался с девочкой в 2023 году.

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