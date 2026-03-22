Еще один БПЛА: губернатор Дрозденко подвел итоги вечера в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в Max проинформировал, что вечером воскресенья, 22 марта, силами ПВО было уничтожено девять БПЛА.

Глава Ленинградской области сообщил о введении режима беспилотной опасности в воздушном пространстве региона в 16:09. Александр Дрозденко предупредил жителей о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Позднее губернатор доложил об успешном отражении атаки дронов, но угроза сохранялась. По предварительным данным, сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

«Силами ПВО уничтожен еще один, девятый вражеский БПЛА», — написал губернатор Дрозденко.

В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта «Пулково») рассказали, что 14 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за введенных в регионе ограничений, сообщило РИА Новости. Многие рейсы в целях безопасности задержаны.

