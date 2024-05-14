Еще один случай нападения ядовитой змеи на человека зафиксирован в Кузбассе

В социальных сетях сообщили об еще одном случае нападения ядовитой змеи на человека в Кузбассе, сообщает sibdepo.ru .

Первое нападение произошло 12 мая. В социальных сетях проинформировали, что 13-летнюю девочку госпитализировали. В Междуреченской городской больнице официально подтвердили информацию. Подростка после того, как состояние немного стабилизировалось, перевели в детскую больницу в Новокузнецк. По неофициальной версии, школьница возвращалась домой после занятий. Она заметила змею возле железной дороги и хотела сделать с ней селфи.

Теперь появилась информация о нападении гадюки в Новокузнецком округе. Очевидцы пишут, что девушка находится в реанимации.

Профессор кафедры экологии и природопользования института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ Николай Скалон рассказал Сибдепо, что змея не будет первой нападать, однако она может защищаться. Человек может не заметить гадюку и близко подойти к ней, а пресмыкающиеся воспримет это как атаку и угрозу.

«Недавний случай – 2 года назад взрослый мужчина увидел на тропинке гадюку и захотел ее отбросить. <> А он решил схватить ее рукой и отбросить. Реакция у змеи, особенно прогретой, быстрее человеческой. Она его успела укусить, и человек умер. Причем гадюка была маленькая, а мужчина крупный, но у него началась аллергическая реакция, и спасти его не удалось», — рассказывает Николай Скалон.

Змеи особенно агрессивно ведут себя после спячки. Эксперт рекомендует аккуратно передвигаться вдоль лесных массивов и водоемов, не загромождать дачные участки досками или другими предметами, между которыми змея может найти себе укромное местечко.

Ранее мы сообщали, что жителей Подмосковья предупредили об опасности столкновения с ядовитыми змеями на дачных участках и на территориях близи водоемов.