«Еще Собянин говорил»: урбанист обратил внимание на проблему пробок в Тюмени

Эксперт объяснял причину пробок в Тюмени. Так, активное развитие населенного пункта происходило в 1960–1980-е годы. Тогда появлялись новые жилые кварталы. Транспортная инфраструктура развивалась в соответствии с советскими нормами. В те времена по улицам передвигалось меньшее количество автомобилей, чем в современный период.

Урбанист Мельников напомнил также о еще одном периоде в истории России — бурный рост населения, который начался в 1990-е и 2000-е годы.

«Появились новые жилые комплексы, увеличился автопарк, но дорожная сеть оставалась практически неизменной. Многие дороги, построенные еще в советское время, оказались не готовы к такому потоку транспорта», — отметил тюменский урбанист Никита Мельников.

По мнению урбаниста, в настоящее время в приоритете находится строительство жилых построек. В некоторых случаях после приступают к расширению дорог, однако такая тенденция не сильно распространена. В итоге транспортная инфраструктура не успевает за темпами роста города. Кроме того, жилые районы появляются в одной стороне города, а компании и предприятия — в другой. Горожане вынуждены ездить на работу, создавая пробки на дорогах.

«Еще Собянин говорил о том, что надо бы эту проблему решать. Он хотел в Тюмени создать новый центр. Но не успел. А после него никто пока так и не понял, что это необходимость», — рассказал урбанист Мельников.

Эксперт считает, что решить проблему можно только на правительственном уровне. Важно все силы направить на развитие дорожной коммуникации, причем действовать комплексно: строить мосты и новые дороги, перестроить маршрутную сеть, контролировать парковку и развивать спальные районы.

Ранее сообщалось, что до 1 тыс. руб. подняли цены на такси в Ставрополе из-за пробок и снегопада.