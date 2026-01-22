Ешь всухомятку и не переживай: гастроэнтеролог опровергает главный советский миф о питании

Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына в беседе с REGIONS прокомментировала распространенные мифы. Эксперт рассказала, обязательно ли стоит есть суп, может ли твердая пища травмировать желудок и у всех ли на самом деле можно диагностировать гастрит.

Еда «всухомятку» наносит вред желудку — мнение, распространенное в советский период, до сих пор находит своих сторонников. Считается, что в ежедневном рационе должен присутствовать суп. Гастроэнтеролог отметила, что такое блюдо насыщено овощами и белком, что приносит пользу. Однако суп не является обязательным блюдом.

«Поступит ли жидкость отдельно или в составе супа — для процесса пищеварения не имеет принципиального значения», — объясняет Светлана Черепицына.

Семечки, хлеб с отрубями или плохо прожеванная еда могут травмировать желудок — так считают некоторая категория людей. Эксперт отметила, что доказательств появления царапин или ран на желудке из-за употребления твердой пищи нет.

«Это физически невозможно. <...> Никакая твердая пища не может механически ее (слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. — Прим. ред.) травмировать», — говорит гастроэнтеролог.

Гастрит есть у каждого человека — еще один миф, который развеяла гастроэнтеролог Светлана Черепицына. Она отметила, что боли в животе — не всегда проявление именно гастрита. Для уточнения диагноза требуется забор микроскопических кусочков слизистой во время гастроскопии для изучения под микроскопом — биопсия.

«И ключевое: сам по себе гастрит (воспаление слизистой) болеть не может, потому что в ней почти нет болевых рецепторов. Боль возникает, когда процесс затрагивает более глубокие слои или вызывает спазм мышц желудка», — уточняет Светлана Черепицына.

Эксперт призвала в случае появления дискомфорта во время или после еды всегда обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

