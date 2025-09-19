«Если есть лишнее яблоко — отдай»: Лукашенко оценил урожай картофеля и яблок

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область обратил внимание на важность правильного хранения овощей и фруктов, сообщило агентство БелТА.

По информации издания, белорусский лидер поручил проверить готовность хранилищ для овощей и фруктов. Важно, чтобы они были очищены и облагорожены.

«Это по-военному надо делать», — отметил президент республики.

По данным издания, в рамках визита глава государства поинтересовался у председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева, как в регионе сложилась ситуация с урожаем картофеля. Юрий Караев рассказал, что в нынешнем году собранный урожай оказался меньшим, чем в прошлые сезоны. Однако потребности региона закрыты в полном объеме. Президент отметил, что важно не только собрать урожай, но сохранить его на протяжении всего осенне-зимнего сезона. По этой причине он и поручил проверить состояния хранилищ.

Юрий Караев проинформировал, что на 90% заключены договоры относительно поставок картофеля в Минск. Гродненская область способна также обеспечить столицу республики яблоками. Александр Лукашенко положительно оценил инициативу. По мнению белорусского лидера, важно думать не только о благополучии своего региона, но и всей страны.

«Если есть лишнее яблоко — отдай», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье увеличилась средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур.