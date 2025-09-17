В Подмосковье увеличилась средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур

В Подмосковье близится к завершению уборка урожая зерновых и зернобобовых культур. О промежуточных результатах рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, работы провели уже на 144 тыс. га, что составляет порядка 88% от плана. Собрано почти 543 тыс. тонн зерна. Это на 60 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2024 года. Средняя урожайность выросла на 23% и составила 37,6 центнера с гектара.

В области уже работает 131 сушильный комплекс совокупной производительностью более 2 тыс. тонн зерна в час. Объем зернохранилищ составляет более 1,1 млн тонн.

В области также собирают урожай масличных культур, овощей открытого грунта и картофеля. Масличных собрано почти 61 тыс. тонн, овощей — около 65,4 тыс. тонн, картофеля — более 108 тыс. тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Кашире в 2026 году появится предприятие по переработке масличных культур.