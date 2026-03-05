«Если и помогает, то негласно»: эксперт рассказал о роли России в войне против Ирана

Ближневосточный политолог Андрей Серенко представил свой взгляд на эскалацию между Вашингтоном, Тель-Авивом и Тегераном. По его мнению, текущая конфигурация конфликта напоминает геометрическую фигуру, где вокруг Ирана постепенно смыкаются тиски давления. Однако исход противостояния, считает специалист, может оказаться неожиданным для многих наблюдателей, сообщили novostivolgograda.ru.

Аналитик обращает внимание на сложную расстановку сил. В нынешней фазе Иран фактически принимает удар на себя, не имея возможности опереться на полноценную поддержку крупных союзников. Политолог не исключает двусмысленности в поведении некоторых игроков — их реальные действия могут расходиться с громкими заявлениями. Но в сложившихся условиях, резюмирует эксперт, Тегерану приходится рассчитывать преимущественно на собственные ресурсы.

«Россия если и помогает, то негласно — точечно и дозированно. Может быть целеполаганием. Мы не видим российских кораблей в Персидском заливе, не видим угроз. Россия кажется делает все, чтобы в этом не участвовать», — отмечает Серенко.

Решающий период, по прогнозу эксперта, наступит в ближайшие две-три недели. Именно этот отрезок времени покажет, насколько Тегеран способен выдерживать натиск. Серенко подчеркивает: если иранская сторона продемонстрирует устойчивость и не дрогнет под грузом обстоятельств, инициатива о перемирии может исходить от Соединенных Штатов.

