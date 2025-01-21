«Если надо будет — я сам пойду»: дирижер Башмет сделал заявление об СВО

Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет заявил, что в случае необходимости готов принять участие в зоне СВО в качестве военнослужащего РФ, сообщил ТАСС.

Дирижер Башмет отметил, что комфортнее чувствовал бы себя, занимаясь привычной творческой деятельностью. Однако в случае необходимости он готов стать на защиту Отечества.

«Конечно, скрипач гораздо лучше играет на скрипке, нежели стреляет и ползает в окопе. Не то, чтобы мы не хотим! Если надо будет — я сам пойду туда стрелять», — отметил в интервью ТАСС дирижер Башмет.

После начала СВО некоторые публичные люди покинули Россию. Дирижер отметил, что не имеет права осуждать таких людей. Однако их мотивы народному артисту непонятны. По мнению собеседника ТАСС, покинувшие Россию люди своим поступком перечеркнули ценность всех прожитых лет собственной жизни. Юрий Башмет считает, что им не удалось обрести счастье за границей.

«Это люди, которым больше нечего сказать дома, у них совести нет», — высказал мнение Юрий Башмет.

Народный артист СССР рассказал, что однажды лично получал предложение от иностранного коллеги публично осудить СВО. Инцидент произошел в первые дни объявления о начале спецоперации. Дирижер был удивлен, что к нему могли обратиться с подобной просьбой.

«Я не буду называть его имя, потому что послал его матом по телефону», — отметил Башмет.

Дирижер располагает информацией, что западные деятели культуры хотят выступать перед российской публикой. Они не могут позволить себе приехать в Россию из-за последующего давления у себя дома.

Ранее сообщалось, что серийный убийца Криштоп, приговоренный к смертной казни в России, уехал воевать в ВСУ.