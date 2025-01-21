Серийный убийца Криштоп, приговоренный к смертной казни, уехал воевать в ВСУ

По информации источника, после выхода из тюрьмы в 2020 году Криштоп, родившийся в Донецке, отправился в Киев. На Украине он долгое время не мог найти постоянную работу, в связи с чем устроился разнорабочим в церковь. Там он заинтересовался религиозной литературой и начал заниматься музыкой.

В 2022 году, после начала спецоперации РФ, Криштопа как экс-заключенного мобилизовали и отправили на фронт в составе ВСУ.

Криштопу сейчас 51 год. Свои зверские преступления он совершил в 1995 году в Ростове-на-Дону. Там он убил две женщины. Одной жертве удалось спастись, однако перед этим убийца изнасиловал ее и оставил травмы.

Задержали насильника по горячим следам — он украл у одной из женщин плеер, который стал ключевой уликой в поиске преступника.

Изначально Криштопу грозил расстрел, однако после введения моратория на смертную казнь его наказание было заменено на максимальный срок — 25 лет.

Маньяк отбывал наказание в исправительной колонии-6 (ИК-6) в Соль-Илецке, ИК-56 «Черный беркут» в Свердловской области и в ИК-9 в Алтайском крае. Примечательно, что именно Криштоп вместе с другими осужденными создал скульптуру черного дельфина из папье-маше, которая сейчас находится в колонии номер 6.

Ранее издание Etemad сообщило, что известного иранского певца Хоссейна Магсудлу приговорили к смертной казни.