Серийный убийца Криштоп, приговоренный к смертной казни, уехал воевать в ВСУ
SHOT: серийник Криштоп, приговоренный к смертной казни, уехал воевать в ВСУ
Фото: [freepik.com]
Российский серийный убийца Владимир Криштоп, которому грозил расстрел, участвует в конфликте на Украине на стороне ВСУ, сообщил телеграм-канал SHOT.
По информации источника, после выхода из тюрьмы в 2020 году Криштоп, родившийся в Донецке, отправился в Киев. На Украине он долгое время не мог найти постоянную работу, в связи с чем устроился разнорабочим в церковь. Там он заинтересовался религиозной литературой и начал заниматься музыкой.
В 2022 году, после начала спецоперации РФ, Криштопа как экс-заключенного мобилизовали и отправили на фронт в составе ВСУ.
Криштопу сейчас 51 год. Свои зверские преступления он совершил в 1995 году в Ростове-на-Дону. Там он убил две женщины. Одной жертве удалось спастись, однако перед этим убийца изнасиловал ее и оставил травмы.
Задержали насильника по горячим следам — он украл у одной из женщин плеер, который стал ключевой уликой в поиске преступника.
Изначально Криштопу грозил расстрел, однако после введения моратория на смертную казнь его наказание было заменено на максимальный срок — 25 лет.
Маньяк отбывал наказание в исправительной колонии-6 (ИК-6) в Соль-Илецке, ИК-56 «Черный беркут» в Свердловской области и в ИК-9 в Алтайском крае. Примечательно, что именно Криштоп вместе с другими осужденными создал скульптуру черного дельфина из папье-маше, которая сейчас находится в колонии номер 6.
Ранее издание Etemad сообщило, что известного иранского певца Хоссейна Магсудлу приговорили к смертной казни.