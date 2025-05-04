«Если тишина, то ежедневно»: Зеленский назвал единственное условие для прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге назвал главное и единственное условие для прекращения огня, сообщил РБК.

Президент Украины заявил, что Украина готова согласиться на прекращении огня, но на более длительные сроки, например, на месяц. По его мнению, это позволит завершить конфликт. Киев согласен выполнить условия по прекращению огня в любой момент.

«Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день», — сказал Зеленский.

В свою очередь президент Чехии объяснил, почему страна намерена продолжать поставки оружия и техники в 2026 году. По мнению политика, завершить конфликт в нынешнем году у сторон не получится. Президент допустил, что может ошибаться. Однако в таком случае оружие все равно будет передано адресату, согласно договоренностям. Боеприпасы пополнят украинские запасы оружия.

Президент Зеленский отказался принимать предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы. Российский лидер предлагал установить «режим тишины». Глава киевского режима также предупредил, что почетные гости Москвы не могут чувствовать себя в безопасности на Красной площади во время торжественного парада.

Ранее Трамп заявил, что США ближе к соглашению по Украине с одним из участников конфликта.