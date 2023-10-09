Эспрессо: На Украине признались, что уже не раз пытались атаковать ЗАЭС

Украинское издание « Эспрессо » сообщает, что национальное командование совершало три попытки захватить Запорожскую АЭС, но каждый раз было вынуждено отдавать приказ о завершении операции из-за отражения атак со стороны российских военных, пишет агентство « РИА Новости ».

Информацией с украинским изданием поделились представители Главного управления разведки (ГУР) Украины. Руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что первая попытка была совершена летом 2022 года.

Сотрудники службы пересекли Каховское водохранилище на лодках и пытались закрепиться в районе Энергодара. Украинские военные были вынуждены покинуть занятые позиции из-за напора со стороны армии РФ. Также не было необходимого количества плавательных средств. Командир подразделения разведчиков «Шаман» поделился подробностями:

«Не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв на левом берегу Днепра, спецназовцы вынужденно отступили под давлением превосходящих сил...»

Позже было предпринято еще две попытки пересечь Днепр. Сотрудники спецслужбы высаживались на левом берегу Днепра, чтобы укрепить позиции. В операции участвовали около сотни человек из ведомства, наемники из Новой Зеландии и лично командир Вадим Попик. Армии РФ удалось отбить обе атаки, причем, в последний раз существенное значение имело преобладание в артиллерии.

Российские представители, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу, не раз заявляли, что украинские военные планируют захватить Запорожскую АЭС, понимая, что это может спровоцировать ядерную угрозу для многих регионов России и Украины. Ранее на Украине подобные предположения опровергали.

В субботу, 7 октября, Сергей Шойгу рассказал о том, что оружейный арсенал РФ пополнится ракетными системами «Сармат».