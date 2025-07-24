Общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik обратил внимание, что представители ТЦК не пытаются забрать мужчин призывного возраста, митингующих на Украине.

По информации издания, на Украине проходят митинги. Граждане выступили против лишения независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Общественный деятель Василец считает, что митингующие — это не простые граждане Украины. В противном случае к месту протестов уже прибыли бы представители ТЦК. Сотрудники украинского ведомства насильственным способом мобилизуют мужчин призывного возраста, чтобы принудить их выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.

«Никто из тэцэкашников даже и близко на пушечный выстрел к этому митингу не подходит. Потому что нельзя, потому что у каждого из этих персонажей есть индульгенция от полицаев», — высказал мнение общественный деятель.

Ранее Захарова заявила, что после протестов на Украине власти плохо искали «российский след».