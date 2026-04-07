«Есть ли смысл что-то строить?»: россиянка сомневается в будущем своего участка из-за планов по строительству коллектора

В столице Кузбасса планируют проложить крупный коллектор через завокзальный район. Местные жители опасаются, что у них начнут «отрезать» участки земли, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, кемеровчане тревожатся, что их наделы могут изъять или урезать ради строительства будущего мегаколлектора. В редакцию VSE42.Ru обратилась жительница города, чья мама проживает на улице, где ожидается реконструкция. Женщина задается вопросом: есть ли смысл что-либо возводить на их земле?

«Мы, жители завокзальной части города Кемерово, оказались в полном неведении о строительстве коллектора от КНС, который, возможно, пройдет через наши дома и участки. Мы планируем благоустройство участка, строительство бани, а по факту через год или раньше можем оказаться в зоне сноса», – сказала собеседница.

По информации издания, горожанка также получила уведомление о начале комплексных кадастровых работ, необходимых для уточнения границ владений — в завокзальной части они до сих пор не зафиксированы. В документе указано, что «Росреестр» и «Роскадастр» проведут работы бесплатно. Однако кемеровчанка сомневается, окажет ли государство столь дорогую услугу безвозмездно.

В ответ на запрос редакции VSE42.Ru в «Росреестре» разъяснили ситуацию с комплексными кадастровыми работами в Кемерове. Представители ведомства подтвердили, что такие работы действительно запланированы и уже проводятся. Финансирование осуществляется не за счет собственников участков, а за счет бюджетных субсидий, то есть государство взяло на себя все расходы.

Что касается вопроса об изъятии земельных участков, который особенно волнует местных жителей, то разъяснения пришлось получать уже в городской администрации. Именно в мэрии Кемерова предоставили редакции ответ о возможных рисках для владельцев недвижимости в завокзальном районе, где планируется строительство крупного коллектора.

«По спискам, предоставленным управлением архитектуры и градостроительства, адрес по ул. Угловая, 236 под изъятие не попадает», – заверили редакцию VSE42.Ru в горадминистрации.

