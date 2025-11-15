«Есть за двоих — опровергнутый миф»: что на самом деле нужно включать в рацион беременных

В «Школе Мам» Химкинского роддома в пятницу, 14 ноября, состоялось мероприятие, посвященное теме: «Гестационный сахарный диабет. Питание во время беременности».

Встречу организовал центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Заведующая Центром Ольга Чиркова выступила с лекцией. Эксперт развеяла главные мифы о гестационном диабете и рассказала будущим мамам о правилах питания во время беременности. Участницы мероприятия с вниманием слушали лекцию и задавали различные вопросы по теме.

В случае гестационного сахарного диабета у беременных (ГСД) важно своевременно узнать о проблеме. Контролировать ситуацию можно при помощи умеренных физических нагрузок, самоконтроля уровня глюкозы крови и правильного питания. Суточный рацион беременной должен включать не менее 175 г (или не менее 40 % калоража) углеводов, пищевые волокна от 28 г, белки около 71 г, жиры 30–40 %. Приемы пищи делят на несколько раз. Допустимые интервалы — до трех часов. Мнение о том, что женщина должна есть за двоих, давно опровергнуто. Беременным рекомендуют не переедать.

«Упор делается на продукты, содержащие сложные углеводы: овощи, крупы, ржаной и цельнозерновой хлеб. В ежедневном рационе должны присутствовать белковые продукты: рыба, птица, бобовые, а также полезные жиры: жирная рыба, растительные масла, авокадо, орехи и семечки. Полезно добавлять зелень. Нужно максимально ограничить или полностью исключить простые углеводы», — рассказали беременным.

Беременным с ГСД важно консультироваться с врачом-акушером и эндокринологом.

