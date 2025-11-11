В роддоме Подольска женщина родила шестого ребенка
Многодетная мать родила шестого ребенка в Подольском роддоме
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
В Подольском роддоме 35-летняя Алена Сбойчакова в шестой раз стала матерью, она родила дочь Анну весом 3,1 кг. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В сообщении уточнили, что все дети женщины родились в Подольском роддоме, старшему — исполнилось 15 лет.
«Все меняется, становится лучше с каждым годом — отдельные родовые боксы, комфортные палаты, улыбчивый персонал. Даже процесс родов сильно отличается! Роды прошли быстро и легко благодаря профессионализму медицинского персонала», — сказала Сбойчакова.
