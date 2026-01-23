Эстакада с долгой историей и ремонтом: что известно о судьбе объекта в Ижевске, который не ремонтировали с 1977 года

Руководитель информационно-аналитического управления администрации города Оксана Лукинская проинформировала о перенесении окончания работ на эстакаде над улицей Карла Маркса в Ижевске. Открытие объекта прошло 31 декабря 2025 года, но до сих пор у эстакады не установлены декоративные накладки на лестничные сходы и малые архитектурные формы, сообщил udm-info.ru.

Оксана Лукинская отметила, что изначально работы планировали завершить до одного согласованного срока. Однако с подрядчиком было заключено дополнительное соглашение. Акты о приемке выполненных работ уже подписаны.

«В процессе производства работ проводилось дополнительное обследование строительных конструкций, по результатам которого выявлена потребность в полном демонтаже лестничных сходов и устройстве новых, что привело к удорожанию проекта», — отметила Оксана Лукинская.

По информации издания, за время капитального ремонта смета выросла на 40 млн руб. Пешеходный переход, соединяющий берега над улицей Карла Маркса, был построен почти полвека назад — в 1977 году. За весь период своей эксплуатации конструкция ни разу не проходила капитального восстановления или серьезного ремонта.

Масштабная реконструкция объекта началась в весенние месяцы 2025 года. На реализацию всего комплекса восстановительных мероприятий было направлено финансирование в размере 233 млн руб.

