Наличными застройщику — в рулетку с жильем: россиянка поделилась историей строительства дома с ипотекой

Жительница Казани Юлия Галлиулина рассказала, как отдала деньги застройщику, но так и не получила возможность владеть своей недвижимостью, сообщил inkazan.ru.

Россиянка рассказала, что заключила контракт с компанией в 2023 году. Ипотечный кредит на 6 млн руб. оформила в Сбербанке. Клиентка получила деньги наличными, которые передала компании-застройщику.

«"Сами сотрудники банка" предложили нам взять наличными, мы не знали, как можно и нельзя. Мы отдали полностью сумму застройщику», — рассказывает собеседница Inkazan.

Юлия рассказала, что в августе на территории земельного участка рабочие залили фундамент. Уже после возбуждения уголовного дела выяснилось, что материалы не соответствуют ГОСТу. Фундамент подлежит сносу. Тогда женщина этого не знала, но сталкивалась с другими проблемами: специалисты не выполняли никакие работы.

По словам Юлии, процесс строительства проходил медленно: рабочие могли через месяц привезти материалы, а потом еще через время начинать работы. Режим был примерно следующим: два дня работают — недели ничего не делают.

«Я звонила, долбила и стала понимать, что что-то не то, наткнулась на мошенников. Обратилась к юристу, у нее тоже подозрения возникли. Мы написали заявление, сначала был отказ. Я собрала группу людей, и мы ходили, писали везде заявления. 21 мая нам возбудили уголовное дело», — говорит Юлия.

Юлия начала искать таких же обманутых клиентов, чтобы решать проблему коллективно. По данным издания, на данный момент пострадавшими по делу числятся 39 человек. Их истории схожие: заплатили деньги, сотрудники компании создавали иллюзию работы, но недели шли, а дом не появлялся.

